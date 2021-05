OMT-lid De Jong: ''EK-wedstrijden op Museumplein kijken lastig, maar op terrasjes is een prima idee''

Als het aan OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong ligt, dan moet het mogelijk worden gemaakt om op terrasjes in de stad naar de aankomende EK-wedstrijden te kijken. ''Buiten zijn is altijd beter tegen de overdracht van het virus.''

Burgemeester Halsema zei deze week dat ze het plaatsen van kleine schermen tijdens het EK voetbal wil overwegen. ''Het advies is: ga niet met hele grote groepen binnen zitten. Dan is er iets voor te zeggen om, onder leiding van goede horecabazen, buiten naar de EK-wedstrijden te gaan kijken.''

Demissionair premier Mark Rutte zei vrijdag op de persconferentie dat regering de horeca tijdens het EK gaat verbieden om wedstrijden van het Nederlands elftal uit te zenden op een groot scherm.

OMT-lid De Jong vindt het plaatsen van tv-schermen in een gecontroleerde omgeving buiten juist wel een goed idee. ''Zolang er maar aan de regels van dat moment wordt gehouden. Als er straks vier mensen aan een tafel op een terrasje zitten en naar een scherm met een voetbalwedstrijd kijken, dan ga ik daar graag tussen zitten. Dat is helemaal goed.''

Museumplein

Volgens De Jong laat de huidige epidemiologische situatie het nog niet toe om met grote aantallen mensen binnen in een café naar de wedstrijden te kijken. ''Ook een groot scherm op het Museumplein met 40.000 mensen is wat lastiger, omdat het ook moeilijker te controleren is, zoals bij een festival als Lowlands wel kan met toegangsbewijzen.''

Halsema zei vorige week al het idee te willen gaan bespreken met het Veiligheidsberaad. Op 13 juni speelt het Nederlands elftal de eerste EK-wedstrijd.