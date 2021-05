Naomie Pieter en Glenn Helberg winnaars van de Jos Brink Prijs 2021

Iedere twee jaar wordt de Jos Brink prijs uitgereikt aan personen, instellingen of groepen die zich op bijzondere wijze hebben in gezet voor verbetering van de acceptatie en veiligheid van de LHBTI-community.

Hoop en liefde

Pieter zet zich als queer rolmodel in voor de emanciaptie van de zwarte LHBTI-gemeenschap. Zo richtte ze de organisaties The Black Queer Archives en Black Queer & Trans Resistance Netherlands op en organiseerde ze diverse activiteiten zoals in 2020 de eerste Black Pride in Amsterdam. Pieter was niet aanwezig in het DeLaMar theater, maar via Zoom reageerde ze verbaast. "I am shocked! Wauw, het is echt een eer". Als presentator Nicolaas Veul vraagt wat haar drijfveren zijn, zegt Pieter: "Hoop en liefde. Het klinkt heel corny maar ik heb echt vertrouwen dat de wereld een betere plek kan worden."

Als psychiater zet Helberg zich in voor verbinding tussen verschillende groepen met een intersectionele aanpak, zo ook voor de Arubaanse en Antillaanse LHBTI-beweging. Helberg reageerde ontroert op zijn winst. "Geestelijke gezondheid is iets wat ons allen aangaat". Helberg ontvangt een prijs van 10.000 euro.

De jury bestaat dit jaar uit Ellie Lust, Hanna van Vliet, Afiah Vijlbrief, Thorn Roos de Vries, en Pete Wu. De prijs is vernoemd naar de in 2007 overleden televisiepresentator, acteur en schrijver Jos Brink en wordt iedere twee jaar uitgereikt. Vanwege corona was de uitreiking, die voor de zevende maal plaatsvond, online te volgen.