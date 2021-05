Tientallen lopen stille tocht voor doodgeschoten Ayla Mintjes

Tientallen mensen lopen op dit moment een stille tocht voor de 27-jarige Mintjes die op 16 mei in Maassluisstraat werd geraakt tijdens een schietpartij. Nabestaanden en vrienden van de 27-jarige hebben iedereen uitgenodigd en gevraagd om zwart of wit te dragen. Ook zijn er roze rozen uitgedeeld, de favoriete bloem van Mintjes.

De tocht begint bij het Haarlemmermeerstation en zal eindigen op de plek waar de schietpartij plaatsvond. Dat is voor het huis van Mintjes. De familie en vrienden hebben besloten het voor iedereen toegankelijk te laten zijn.

Volgens een verslaggever ter plaatse is de sfeer gemoedelijk, maar ook emotioneel. Mintjes werkte in een zonnestudio in Diemen. Ook zou ze haar eigen bedrijf opstarten, waar ze zich zou wijden aan het verzorgen van wenkbrauwen.

Op zondag 16 mei werd Mintjes door twee schutters in haar auto beschoten. Ze wist zelf naar het ziekenhuis te rijden, maar overleed daar aan haar verwondingen. Haar vriend Anis B. was die bewuste dag vermoedelijk het doelwit van de kogelregen, meldde Het Parool. Hij kwam van jongs af aan in aanraking met justitie en was al een tijd in beeld bij de opsporingsdiensten. Inmiddels zijn er drie verdachten aangehouden.