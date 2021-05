MMA-vechter zwaargewond geraakt bij een wedstrijd in de Kromhouthal in Noord

Een MMA-vechter is vanavond zwaargewond geraakt tijdens een wedstrijd in de Kromhouthal in Noord. De traumahelikopter landde iets verderop op het oude Draka-terrein aan het IJ om assistentie te verlenen aan de gewonde vechter.

Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover AT5/NH Nieuws dat er een vechter gewond is geraakt tijdens het evenement vanavond. Het is nog onduidelijk om welk letsel het precies gaat. Volgens een medewerker van het evenement gaat het om een kaakfractuur. De vechter is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Bij het MMA-evenement was geen publiek aanwezig, wel konden mensen het zien via een livestream. MMA is een vechtsport waarbij verschillende vechtsporten gecombineerd worden, zoals Japanse Jiu Jitsu, worstelen, kickboksen, judo en boksen.