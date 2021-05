Stad houdt rekening met toestroom Satudarah-leden bij uitvaart Etou's Belserang

Belserang overleed vorige week op 46-jarige leeftijd aan hartfalen. Hij wordt dinsdagmiddag begraven op Zorgvlied. Voorafgaand aan de begrafenis is er een dienst in Zuidoost.

Dilemma

De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zitten met het afscheid in hun maag, omdat ze rekening houden met een verstoring van de openbare orde en motorrijders die in Satudarah-uitrusting naar de stad willen komen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk, maar er zingen aantallen rond tot wel duizend personen. Zeker is dat allerminst.

Burgemeester Halsema, de hoofdcommissaris van de politie en de hoofdofficier van justitie hebben intensief overleg over de uitvaart. Daarin speelt mee dat ze de nabestaanden van Belserang op een zo respectvolle manier afscheid willen laten nemen. Ook corona speelt een rol.

De kwestie ligt gevoelig; het gaat om een uitvaart, die logischerwijs met veel emoties gepaard gaat. Maar er ligt ook een arrest van het gerechtshof waarin- op verzoek van het OM - de club (en alle uitingen, zoals hesjes en logo's) zijn verboden. Dat verbod betekent dat morgen in theorie elke motorrijder of persoon in Satudarah-uitrusting in de stad kan worden aangehouden.

De autoriteiten houden in ieder geval rekening met een scenario van een stoet van honderden aan de club gelieerde personen. Maar hoeveel mensen morgen exact een laatste eer willen bewijzen en óf ze dat in Satudarah-uitrusting willen doen, is echter ook voor de politie onduidelijk.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat de uitvaart van Belserang vandaag wordt besproken in de driehoek. "We komen later met een mededeling over eventuele maatregelen."

Prominent lid Satudarah

Etou's Belserang, die is opgegroeid in Zuid, kwam in zijn leven meerdere keren in aanraking met justitie, maar werd zelf nooit veroordeeld voor levensdelicten. Zijn jongere broer Boneka kwam in 2009 om het leven bij een liquidatie op de A9 in Leiderdorp.

Etou's zelf ontsnapte bijna tien jaar geleden aan een liquidatiepoging bij zijn huis in Amstelveen. Belserang ontdekte in november 2011 dat hij in de gaten werd gehouden door twee mannen in een zwarte Audi A3.

In plaats van te vluchten zette hij zelf de achtervolging in. De twee verdachten crashten uiteindelijk bij Zwanenburg. Ze bleken vuurwapens, bivakmutsen en helmen bij zich te hebben, schreef Het Parool eerder. De rechtbank sprak het duo vrij, omdat onduidelijk was welk doel ze die avond precies hadden.

Gevangenisstraf

Belserang werd in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden (waarvan drie voorwaardelijk) vanwege de ernstige mishandeling van twee mannen in een club in Amstelveen, een jaar eerder op Eerste Kerstdag.

Volgens de rechtbank werden de slachtoffers door Belserang en een aantal anderen geslagen en geschopt tegen het hoofd. Eén van hen is met een glas tegen zijn hoofd geslagen en liep een flinke wond op aan zijn wenkbrauw. Naast Belserang waren nog drie andere leden van Satudarah betrokken.

De mishandeling is éen van de vele incidenten die het Openbaar Ministerie heeft gesterkt in de overtuiging de club (net als andere motorclubs) te laten ontbinden. Die procedure begon in het najaar van 2017 en is inmiddels onherroepelijk.