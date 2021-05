Achtervolging eindigt met ongeluk in Zuid: "Leek net wilde westen hiero"

Afgelopen nacht, rond 03.30 uur, is op de Balthasar Floriszstraat in Zuid een achtervolging geëindigd in een ongeluk. De verdachte raakte gewond en is met onbekend letsel worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Waarom de politie achter de auto aanzat is nog onduidelijk, maar in de Balthasar Floriszstraat kwam er een einde aan de achtervolging. Dat merkte ook buurtbewoner Sjuls, die samen met vrienden wijn aan het drinken was. De verdachte reed met hoge snelheid, door de Eerste Jan Steenstraat de brug over naar de Balthasar Floriszstraat. "Ik zag twee koplampen recht op mijn raam afkomen met enorm veel blauw licht erachter", vertelt Sjuls. "Opeens brak de hel los. Ik zag ongeveer vijftien politie auto's en ik hoorde een helikopter in de lucht."