Meer vaccinaties in de stad: volgende week 67.000 prikken

Het aantal vaccins tegen het coronavirus gaat vanaf volgende week fors omhoog. In de vier priklocaties in de stad worden deze week nog 42.000 vaccinaties geprikt, volgende week zijn dat er 67.000.

Dat laat een woordvoerder van de GGD weten. Door de opschaling van de vaccins is er ook meer ruimte om geprikt te worden. "We krijgen te horen hoeveel vaccins we krijgen en dan zetten we de tijdslots open voor de week. Als we meer vaccins krijgen dan worden de tijdslots ook meer."

140.000

De 67.000 nvaccinaties die worden gezet zijn nog lang niet de maximale capaciteit die de GGD kan prikken. "We hebben inmiddels een capaciteit van 140.000. We hebben voldoende capaciteit om genoeg te prikken, dus als we genoeg vaccins krijgen dan kunnen we dat ook doen."

Op dit moment zijn er vier priklocaties in de stad. Bij de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw-West, de NDSM Loods in Noord en de AFAS Live in Zuidoost.