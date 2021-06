Stad NL V De Straten in de Hondecoeterstraat: "Ze zaten ondergedoken in hun eigen huis"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we in de Hondecoeterstraat in Oud Zuid.

De Hondecoeterstraat is een straat vol geschiedenis, vooral als het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Verschillende struikelstenen zijn er te vinden, die aanduiden dat Joodse bewoners daar hebben gewoond.

Voordat we daar dieper induiken, bezoeken we Chloé om haar te spreken over haar indrukwekkende kunstcollectie. Tot haar verzameling behoren abstracte hedendaagse werken en een verzameling Spongebobfiguurtjes. Ze heeft gelukkig alleen nog maar de Krokante Krab en Gerrit en de ananas nodig om haar collectie te voltooien.

Met Nicole bespreken we de historie van de straat. Zowel haar ouders als haar grootouders woonden op de Hondecoeterstraat vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

We mogen met Nicole op bezoek in het huis waar haar opa en oma hebben gewoond. De bewoners Guus en Marlies zijn net zozeer onder de indruk van het verhaal, als Nicole is van het huis.