Black Lives Matter-protest een jaar later: "Er is hoop, maar we moeten blijven vechten"

Er werden een paar honderd mensen verwacht. Het waren er duizenden. Vandaag precies een jaar geleden stond de Dam vol met mensen om te demonstreren tegen racisme. Maar of het iets heeft veranderd?

Eenzame demonstrant op de Dam - NH Nieuws

Een eenzaam protest tegen racisme op de Dam. Op het bord van Marije staat: "Zolang er systematisch racisme is, staat hier iemand." Na een uur wordt Marije afgelost door een ander, die het bord na een uur ook weer zal overdragen. Protest in estafettevorm. Elke vrijdag en zaterdag, al bijna een jaar lang. Marije staat hier nu voor de derde keer: "Om de beweging gaande te houden, om het niet in te laten zakken." Daarmee doelt ze op het Black Lives Matter-protest, vandaag precies een jaar geleden. Op de Dam kwamen duizenden mensen bij elkaar. Uit woede over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door buitensporig politiegeweld. Maar ook om duidelijk te maken dat racisme hier in Nederland net zo goed diepgeworteld zit.

Nelson Hillebrand

Na het protest vorig jaar volgt vooral kritiek. Teveel mensen, te dicht op elkaar. Een burgemeester die zich ondanks de coronamaatregelen -zonder mondkap- solidair in de menigte nestelt. De dichter/rapper Akwasi, die dreigt 'zwarte piet' op de bek te meppen. Voor de mensen die erbij waren is het allemaal ruis. Want nog nooit spraken zoveel mensen zich hier uit tegen racisme.

'Er is hoop' Zo heeft Dichela Imperator, vorig jaar spreker tijdens het protest, vooral een goed gevoel overgehouden aan de manifestatie. Dichela is voorzitter van de stichting "Vrienden van Kerwin". Kerwin Duinmeijer werd vanwege zijn huidskleur in 1983 doodgestoken door een skinhead. Al tientallen jaren gaat Dichela de strijd aan tegen racisme. Ze kwam naar de Dam in de hoop dat er zo'n driehonderd mensen zouden staan. Het waren er meer. "Er is hoop. We moeten aandacht blijven geven voor racisme. Zodat het verdwijnt."

Manifest Jerry Afriyie is mede-organisator van het protest vorig jaar, en voorman van Kick Out Zwarte Piet. Volgens Jerry is protesteren alleen niet genoeg, en daarom hebben hij en andere 'zwarte organisaties' dit jaar het zogenaamde 'Zwart Manifest' gepubliceerd. In het manifest staan concrete stappen om de gelijkheid te bevorderen in onder meer 't onderwijs, op de arbeidsmarkt, bij culturele instellingen, de media en het bestuur. "Als je iets wilt doen tegen institutioneel racisme, is dit de bijbel."