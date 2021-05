Vuurwerk, muziek en motoren in Zuid voor afscheid Belserang

Met een dj, langsrijdende motoren en vuurwerk is er vanavond in de Holendrechtstraat in Zuid een eerbetoon gebracht aan Etou's Belserang, voormalig president van motorclub Satudarah.

Er waren tientallen mensen aanwezig, waarvan een deel een gele hoody met een foto van Belserang aan heeft. Bij een woning in de straat stonden partytenten. Belserang overleed vorige week op 46-jarige leeftijd aan hartfalen.

Optreden

Vanavond lieten burgemeester Halsema en burgemeester Poppens van Amstelveen weten dat ze morgen veiligheidsrisicogebieden instellen rond de uitvaart van Belserang. De politie mag controleren op het bezit van vuurwerk en optreden tegen motorrijders die Satudarah-logo's op hun kleding hebben zitten.

Volgens een buurtbewoner woonde Belserang in de woning aan Holendrechtstraat. Rond 22.45 uur werd er een kist de woning in gedragen en is de muziek gestopt. Rond 23.20 ging de muziek weer aan.

Geluidsoverlast

Een woordvoerder van de politie zei om 23.20 uur dat agenten straks naar de straat gaan. "We hebben meerdere meldingen van geluidsoverlast gehad. We gaan op korte termijn ter plaatse om met de mensen die daar zijn in contact te komen en de overlast voor de buurt te stoppen."

Exact om 00.00 uur werd er een grote hoeveelheid vuurwerk afgestoken. Daarna was het stil in de straat.