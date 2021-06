'AstraZeneca-weigeraars kunnen binnenkort ander vaccin krijgen'

Sinds april krijgen mensen van onder de zestig jaar niet langer het AstraZeneca-vaccin, vanwege zeldzame bijwerkingen. Aanleiding voor dat besluit waren meldingen over gevallen van uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Het ging toen om vijf meldingen in Nederland bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Een van hen is overleden.

Meer dan zestienduizend mensen ondertekenden een aan minister De Jonge gerichte petitie om zestigplussers te kunnen laten kiezen welk vaccin zij krijgen.

Angst voor AstraZeneca