Gratis je kat laten chippen deze maand: "Je weet nooit wanneer je kat vermist raakt"

Het is deze maand ‘juni chipmaand’ en dat betekent dat je je kat gratis kunt laten chippen en registreren bij de Dierenambulance of bij de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. In het AT5-programma Amsterdam Informeert spreken we met vrijwilliger Estera over waarom het zo belangrijk is om je kat te chippen.

In 2022 start Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid als eerste in Nederland met een proef met verplicht chippen van alle katten. Met de 'juni chipmaand' stimuleert de gemeente eigenaren daarom nu alvast om hun kat te chippen en goed te laten registeren. Het doel: het aantal zwerfkatten flink te laten dalen.

In Amsterdam zijn veel zwerfkatten. Als katten niet gechipt en geregistreerd zijn, is het moeilijk om de eigenaar te achterhalen. Per jaar komen hierdoor duizend tot tweeduizend katten terecht bij het asiel of bij organisaties als Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ). Slechts één op de vijf katten wordt met de eigenaar herenigd.

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Estera is al jaren vrijwilliger bij Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Zij vertelt wat de organisatie doet als ze een telefoontje over een gevonden kat krijgen: "Als het een kat is die al een tijdje ergens loopt en hij is tam dan vragen we of ze de chip kunnen checken. Als de kat geen chip heeft dan gaan we vaak folderen."

Wanneer er geen eigenaar naar voren komt of zich meldt, gaat de stichting op pad om de kat te vangen aldus Estera. "Dan komt de kat hier en gaat door naar het asiel als hij tam is. Als hij erg verwilderd is dan blijft hij bij ons voor socialisatie."