Honderden motorrijders in de stad voor uitvaart Etou's Belserang

De nabestaanden nemen afscheid op verschillende plekken in Amsterdam en Amstelveen. De uitvaart vindt plaats in Zuidoost, daarna is de begrafenis op Zorgvlied. De stoet is zojuist vertrokken vanaf de Holendrechtstraat in Zuid, waar Belserang woonde. Veel motorrijders zijn gekleed in geel zwart; de clubkleuren van de verboden motorbende Satudarah. De politie houdt in de gaten of de stoet zich aan de vooraf gestelde voorwaarden houdt. Er vliegt er een politiehelikopter mee met de stoet. Op dezelfde plek werd gisteravond een eerbetoon gebracht aan Etou's Belserang. Er werd minutenlang zwaar vuurwerk afgestoken. Ook was er harde muziek van een dj te horen vanuit een partytent waar tientallen mensen voor stonden.