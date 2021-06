Werkzaamheden nieuwe spooronderdoorgang Contactweg: "We gaan honderd uur achter elkaar doorwerken"

Bij de Contactweg wordt nog altijd hard gewerkt aan de nieuwe spooronderdoorgang. Deze is bedoeld voor vracht-, auto- en fietsverkeer en vervangt de kruising over het spoor bij de

Kabelweg. Het trillen van de damwanden kan komende week voor geluidsoverlast gaan zorgen.

AT5

Het is een mooie zonnige dag en er hangt een fijne sfeer op het bouwterrein. "We zijn heel blij met dit weer. 25 graadjes, daar doe je het voor. Iedereen lijkt een stapje harder te gaan", vertelt één van de werkmannen in het AT5-programma Het Verkeer. Projectleider Paul Makker legt uit waarom de spooronderdoorgang wordt gebouwd: "In de toekomst worden de sporen uitgebreid en de reizigersintensiteit neemt toe. Daardoor zal de overweg Kabelweg steeds meer belast worden en dicht zijn." De nieuwe onderdoorgang vervangt de kruising over het spoor bij de Kabelweg en moet voor een betere verkeersdoorstroming zorgen. "Daarnaast bouwen we de onderdoorgang ook voor de ontsluiting van het bedrijventerrein hier en de toekomstige ontwikkelingen in de havenstad'', aldus Makker.

Quote Uitdaging komende week: ''We hebben honderd uur om alles te doen tijdens de buitendienststelling.'' paul makker, projectleider

Voor aankomende week staat er een uitdagende klus te wachten legt Makker uit. Om de nieuwe onderdoorgang te kunnen maken moet er ook op het spoor gewerkt worden. Daarom is er van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni geen treinverkeer mogelijk op dit punt. Dit heeft alleen gevolgen voor goederentreinen en niet voor reizigers. Er wordt dan 24 uur per dag doorgewerkt aan de bouw van de onderdoorgang. "We zijn nu druk met de laatste voorbereidingen voor de buitendienststelling van aankomende week'', legt Makker uit. ''Tijdens die buitendienststelling gaan we het spoordek inschuiven. We hebben honderd uur de tijd om damwanden te zetten, het spoorbaan te ontgraven, het spoordek op zijn plek te schuiven en daarna alles terug te bouwen." Met name het trillen van de damwanden kan voor geluidsoverlast zorgen.

Ontwerp onderdoorgang Contactweg

Quote "Het ziet er goed uit. Ik hoop dat het ook een voorloper is op het aansluiten van de Isolatorweg naar Centraal Station met de metro." voorbijganger

Het werk aan de spooronderdoorgang is complex en heeft ook veel impact op de buurt, merken we als we voorbijgangers spreken. "Het is gewoon lastig, het duurt een beetje lang. Ik werk hier al drie jaar en het is vanaf toen al dicht'', vertelt een man op weg naar zijn werk. "Op zich is het goed maar ik heb wel last van het rumoer, ook als ik op school zit'', aldus een scholier uit de buurt. Ondanks de overlast horen we ook positieve geluiden. "Het ziet er goed uit. Ik hoop dat het ook een voorloper is op het aansluiten van de Isolatorweg naar Centraal Station met de metro.''

Contactweg blijft afgesloten De buitendienststelling van het treinverkeer volgende week, heeft alleen gevolgen voor goederentreinen. Voor treinreizigers verandert er niks. De gevolgen op de weg blijven ook onveranderd. De Contactweg is nog altijd afgesloten vanwege de werkzaamheden.



De nieuwe spooronderdoorgang gaat eind dit jaar open.