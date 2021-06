'Ajax bereikt akkoord voor keeper Jay Gorter'

Ajax lijkt zich te gaan versterken met de 21-jarige doelman Jay Gorter van Go Ahead Eagles. Volgens De Telegraaf bereikte de club uit Deventer een mondeling akkoord met Ajax over een transfersom. Deze zou rond de één miljoen euro liggen, met een doorverkooppercentage.

Als het papierwerk tussen de twee clubs is afgerond, kan Gorter met Ajax gaan praten over zijn contract. De club zou de keeper voor vier jaar willen vastleggen. Hij speelde al in de jeugd voor Ajax en lijkt nu via een omweg zijn weg te vinden naar de Arena.

Jay Gorter maakte afgelopen seizoen indruk op doel bij de ploeg uit Deventer. Hij promoveerde met Go Ahead Eagles naar de Eredivisie en werd zelfs recordhouder voor de meeste 'clean sheets' van de Keuken Kampioen Divisie.