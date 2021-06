Dopingzaak Onana vandaag behandeld: krijgt Ajax-keeper strafvermindering?

Ajax hoopt snel meer duidelijkheid te hebben over de schorsing die doelman Andre Onana van de Uefa kreeg. Vandaag wordt de zaak namelijk behandeld door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Op 5 februari werd Onana voor één jaar geschorst, vanwege het overtreden van de dopingregels. Ajax en de doelman hopen uiteraard op strafvermindering.

Bij de doelman van Ajax werd eind oktober tijdens een 'out of competition-controle' het verboden middel furosemide aangetroffen in zijn urine.