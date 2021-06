Vrouw vindt verborgen camera in haar woning, vermoedelijk geplaatst door schoonmaker 'Joey'

Begin april doet een Amsterdamse per toeval een ontdekking in haar woning. Ze vindt een stiekem geplaatste camera en doet meteen aangifte. De politie houdt een verdachte aan, het blijkt te gaan om de schoonmaker van de vrouw, hij zit momenteel nog vast. Het vermoeden is dat de vrouw niet het enige slachtoffer is. De politie roept in het opsporingsprogramma Bureau 020 op mensen zich te melden die hem mogelijk ook als schoonmaker hebben gehad.

De schoonmaker is een man van rond de 50 jaar oud, is ongeveer 1.65 lang, heeft een getinte huidskleur en een tenger postuur. Hij spreekt Engels en stelde zich aan het slachtoffer voor als 'Joey'. Het is inmiddels duidelijk dat dit niet zijn echte naam is, het zou kunnen dat hij ook andere namen heeft gebruikt. Omdat de schoonmaker als verdachte is aangehouden kan de politie geen foto van hem laten zien.

''Het aantreffen van de camera heeft een grote impact gemaakt op de vrouw. De recherche vermoedt dat er mogelijk meer slachtoffers zijn'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. ''Heeft u het vermoeden dat deze man ook bij u heeft schoongemaakt? Meld u zich dan. Wij beseffen ons dat deze oproep voor onrust bij kijkers kan zorgen. We willen daarom benadrukken dat dit soort zaken gelukkig niet vaak voorkomen, maar voorzichtigheid is wel geboden bij het toelaten van mensen in uw woning'', besluit Stor.