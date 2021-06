Nep-pakketbezorger slaat vermoedelijk meerdere keren toe

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt zich voor te doen als pakketbezorger en zo, door middel van een babbeltruc, aan de betaalpas en vermoedelijk de bankgegevens van zijn slachtoffer te komen. Dit voorjaar zijn twee verschillende dames uit Amstelveen het slachtoffer van zo'n soort babbeltruc. Bij een derde dame, ook uit Amstelveen, blijft het bij een poging. De recherche vermoedt dat bij de drie zaken dezelfde verdachte actief is.

Werkwijze

De verdachte gaat als volgt te werk. Met een outfit die veel weg heeft van een pakketbezorger belt hij aan bij het slachtoffer, soms wordt zijn komst eerst nog telefonisch aangekondigd. Voor het pakket dat hij bij zich heeft moet een kleine aanbetaling gedaan worden. Voor die betaling heeft hij een mobiel pinapparaat bij zich, contant afrekenen is geen optie. Het slachtoffer krijgt het apparaat in de handen om de pincode in te toetsen, en hier gaat het vaak mis. De transactie mislukt waarop de verdachte het apparaat terugvraagt. De tweede keer lukt de transactie wel. Het slachtoffer geeft het pinapparaat vervolgens met pas en al terug aan de zogenaamde bezorger die op dat moment waarschijnlijk een soort wisseltruc toepast. Het slachtoffer krijgt de bankpas terug en komt er dan even later achter dat de pas die ze teruggekregen heeft niet van haar is.

Alertheid

''Uiteindelijk is er slechts bij één van de slachtoffers daadwerkelijk geld gestolen, maar dat neemt niet weg dat het enorm vervelend is om dit mee te moeten maken'', zegt Stor. ''Wij willen mensen graag bewust maken van deze babbeltruc en oproepen alert te zijn als pakketbezorgers over het betalen van een klein bedrag beginnen. Controleer dan bijvoorbeeld wat voor pakket ze bij zich hebben. Is het wel echt voor jou en komt het wel van de afzender waar je iets van besteld hebt?'', besluit Stor.