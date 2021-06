87-jarige slachtoffer van oplichting, pinner staat op beeld

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die geld opneemt met een bankpas die niet van hem is.

Het slachtoffer is een 87-jarige man uit het Gelderse Wageningen. Op woensdag 17 februari krijgt hij een telefoontje van iemand die zich voordoet als een medewerker van zijn bank. Met een smoes over een virus weet de zogenaamde bankmedewerker het slachtoffer te overtuigen zijn bankpas door te knippen. De pas wordt vervolgens bij hem thuis opgehaald. Diezelfde dag nog wordt er in Amsterdam verschillende keren gepind door de man op de beelden.

Preventie

''Uiteraard willen we graag weten wie de man op de beelden is, maar daarnaast willen we ook nog maar eens benadrukken dat banken niet op deze manier te werk gaan. Ze zullen je nooit op deze manier benaderen en vragen je doorgeknipte pinpas aan iemand mee te geven, doe dit niet. Het is ook goed om je te beseffen dat zo'n doorgeknipte bankpas alsnog gebruikt kan worden, pas daar mee op'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.