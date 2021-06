Politie schiet verwarde man neer in Zuidoost: slachtoffer gewond naar ziekenhuis

De politie heeft woensdagmiddag een verwarde man neergeschoten bij een woning aan het Wethouder de Roosplein in Zuidoost. De man had elektriciteitskabels losgetrokken en dreigde met een mes zijn polsen door te snijden.

Agenten probeerden de verwarde man tot bedaren te brengen, maar hij volgde aanwijzingen niet op. Hierop werd besloten om de man gericht neer te schieten. De man is met nog onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie was hij wel aanspreekbaar.

Volgens de politie zijn er eerst waarschuwingsschoten gelost. Hij was aan het schreeuwen en gedroeg zich wild. Waar in het lichaam het slachtoffer is geraakt, kon de politie niet zeggen.