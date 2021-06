Geen tegenkandidaten, dus Van Dantzig wederom lijsttrekker D66

D66-raadslid Reinier van Dantzig is tijdens de komende raadsverkiezingen opnieuw lijsttrekker van zijn partij in Amsterdam. Spannend was het niet, aangezien er geen tegenkandidaten waren.

Het is de tweede keer dat Reinier van Dantzig (35) gekozen is tot lijsttrekker voor D66, ook in 2018 was hij voorman van zijn partij. Van Dantzig zit sinds 2014 in de gemeenteraad en is sinds 2018 lijsttrekker voor de partij. Daarnaast is hij kroegbaas van drie horecazaken in de stad. Hij woont in een appartement in Zuid met zijn vrouw en zoon.

'Wooncrisis oplossen'

In mei vertelde Van Dantzig in het AT5-programma Park Politiek dat hij graag wethouder wil worden om de wooncrisis in de stad op te lossen. Hij vindt dat de huidige wethouder, Laurens Ivens van de SP, te weinig betaalbare woningen voor de middeninkomens heeft gebouwd. "Ik mag Laurens Ivens graag", zegt Van Dantzig in AT5's Park Politiek, "maar als wethouder grossiert hij meer in persberichten versturen dan palen in de grond slaan. En dat is jammer, want wat je wil zijn deals, zoals wij die hebben afgedwongen met de pensioenfondsen, om 10.000 middenhuurwoningen te maken. Ik wil dat graag verder voortzetten."

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Woonwethouder Ivens is aanstaande vrijdag te gast in Park Politiek.