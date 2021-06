Rapper Bigidagoe aangehouden na vondst vuurwapen

De aanhouding vond plaats nadat er bij de politie informatie was binnengekomen over het vuurwapen. Bigidagoe, de artiestennaam van Danzel S., werd in zijn auto aangehouden, net als de drie anderen die op dat moment in de auto aanwezig waren. De auto is in beslag genomen en weggesleept. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het wapen in beslag is genomen.

Neergeschoten

De advocaat van Danzel S. bevestigt aan AT5 dat S. is aangehouden vanwege overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Op 12 februari werd Danzel S. ook al opgepakt in Zuidoost. In augustus vorig jaar werd de rapper neergeschoten in de Vechtstraat in Zuid. De daaropvolgende nacht werd de woning van zijn moeder aan de Nieuwersluishof in Zuidoost meerdere keren beschoten.