Beperkt aantal officiële zwemplekken in de stad: "Het is heel gevaarlijk zwemmen hier"

Water genoeg in Amsterdam, maar het aantal officiële zwemplekken in de stad is makkelijk op twee handen te tellen. Toch springen de Amsterdammers overal het water in. Eigen verantwoordelijkheid zegt de gemeente, want zwemmers lopen wel degelijk risico.

Amsterdam telt bijna 900-duizend inwoners. Stel dat vijf procent hiervan op een warme zomerdag in eigen stad wil gaan zwemmen op een 'officiële zwemlocatie'? Kansloos. Want daar zijn er maar acht van. Genoeg water in de stad? Ja. Is het overal even veilig? Nee. Want een offciële zwemlocatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen: de bodem moet vrij zijn van obstakels (daar kan de gemeente voor zorgen), het water moet schoon genoeg zijn (dat kan de gemeente laten onderzoeken).

'Regels zijn ingewikkeld'

Maar ook mogen er volgens verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries geen 'grote vaarbewegingen zijn'. En er varen nu eenmaal veel schepen en bootjes door de stad. "De obstakels op de bodem zouden op plekken eventueel weggehaald kunnen worden. Dan heb je minder plekken met obstakels in de grond. Alleen de andere regels zijn een stuk ingewikkelder. Omdat we in Amsterdam natuurlijk ook plekken hebben waar veel gevaren wordt. En daar kan je dan eigenlijk geen officiële zwemplek van maken."