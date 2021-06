Stad NL V De Straten bezoekt de 'hunkerbunker' in de Korte Geuzenstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in het Oranjehof in de Korte Geuzenstraat, in West.

Het Oranjehof werd vroeger in de volksmond ook wel de poezenflat, hunkerbunker of het maagdenhuis genoemd. Het complex werd in 1941 gebouw voor alleenstaande, werkende vrouwen. Mannen mochten alleen tijdens gezette tijden het gebouw bezoeken en er absoluut niet wonen. In de 42 jaar dat Anne er woont heeft ze veel veranderingen meegemaakt en zelfs in gang gezet. Zo besloot zij met andere bewoners in een ledenvergadering in 1981 dat ook mannen appartementen mochten bewonen in de flat.

Met deze beslissing is bewoner Martijn erg blij, aangezien hij daardoor al 20 jaar met plezier in de flat kan wonen. Als redacteur voor het magazine Winq komt hij op bijzondere plekken en spreek hij regelmatig internationale artiesten. Zo ontmoette hij onder meer Janet Jackson en Lady Gaga, van wie hij een bijzonder aandenken kreeg.

Tot slot bezoeken we bewoner Ricardo. Hij is professioneel ‘glitteraar’ en weet van alles in zijn omgeving iets kleurrijks te maken. Normaal staat hij op festivals als host en schminkt hij mensen maar de pandemie gooit nog even roet in het eten. Voor Ricardo geen reden om zijn creativiteit te verliezen. Zijn hele huis is een kleurrijk paradijs waar de zelfgemaakte hoeden en andere bijzonderheden niet te missen zijn.