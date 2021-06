Inspectie onderzoekt veiligheid mode-opleidingen na meldingen over AMFI

De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar opleidingen in de kunst- en modesector in het hoger onderwijs. Dat gebeurt mede naar aanleiding van berichten over een onveilige sfeer op modeschool AMFI.

Uit gesprekken die AT5 en NH Nieuws voerden met ruim vijftig (oud-)studenten en negen (oud-)docenten, bleek dat nachtenlang doorwerken onder invloed van speed, burn-outs, pestgedrag door docenten en racisme op de modeschool realiteit waren. Huilende of hyperventilerende studenten in de schoolgangen zouden volstrekt normaal zijn.

Voorbeelden

Tijdens het onderzoek wil de Inspectie in kaart brengen wat er speelt en in hoeverre er sprake is van een structureel probleem. "Ook in het hoger onderwijs moeten studenten in een veilige werk- en leeromgeving een opleiding kunnen volgen. Dat een veilige omgeving niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt uit de voorbeelden die we de afgelopen tijd voorbij zagen komen."

De onveiligheid kan volgens de Inspectie ontstaan omdat studenten tijdens het onderwijs worden afgebrand of een veel te hoge studiebelasting of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ervaren. Ook kunnen ze bang zijn om misstanden te melden, omdat de studies en werkomgeving klein zijn. "Waar iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt."

Gesprekken

Mogelijk wordt er later ook onderzoek gedaan naar opleidingen in andere sectoren. Ook praat de Inspectie van het Onderwijs met onderwijsbesturen over sociale veiligheid.