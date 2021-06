Sexyland wordt Sexyland World: "Je kunt erin ronddwalen en je wordt telkens verrast"

"Het was eerst een land dat op zichzelf stond en dat land hebben we nog steeds op deze plek, maar daar omheen hebben we een wereld gemaakt", vertelt één van de oprichters Arthur van Beek. Het idee dat er elke dag een andere eigenaar is, blijft hetzelfde, maar het pand is groot genoeg en huisvest nu ook verschillende partners. Zo zitten er bijvoorbeeld kunstenaars, restaurants en een kapper in het gebouw.

Jan Hoek is één van de partners die een plek in Sexyland World heeft met zijn kunstgalerie. Daarmee wil hij mensen samenbrengen; zowel kunstenaars waarvan het werk in het Stedelijk Museum wordt getoond, als kunstenaars die hun werk maken op de dagbesteding.

"Ik denk dat een plek in Sexyland World perfect is, omdat veel kunst van bijzondere mensen helemaal afgescheiden wordt gepresenteerd in een soort 'zorgcontext'", vertelt Hoek. "Maar hier zit je gelijk op de coolste plek, waar ook hiphopfeesten worden gegeven. Daarnaast worden er ook andere dingen met kunst gedaan." Volgens Hoek komen op deze manier alle werelden samen. "Dat is wat wij ook willen doen: werelden samen brengen."

Het team van Sexyland World is nu nog bezig met de laatste loodjes. De opening staat gepland op 6 juni.