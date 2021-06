Amsterdamse basketballers kijken uit naar debuut op Spelen: "Gouden plak honderd procent haalbaar"

In Oostenrijk kregen Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Julian Jaring het voor elkaar. De eerste twee wedstrijden van het kwalificatietoernooi, tegen Letland en Canada, gingen nog verloren, maar daarna begon het te lopen. Na winst op Oostenrijk en Kroatië volgden de halve finale tegen de Verenigde Staten en de finale tegen de Fransen. En ook die werden gewonnen. "Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit over durven dromen", geeft Dimeo eerlijk toe.

En dat komt mede doordat de spectaculaire sport tot op heden nooit te bewonderen was op de Spelen. In vergelijking met het 'klassieke' basketbal zijn er naast het aantal spelers nog een paar verschillen.

Het eerste doel, kwalificatie voor Tokyo is dus een feit. Maar de ambities van de basketballers reiken verder. "Die gouden plak is honder procent haalbaar", zegt Jessey. Dimeo vult hem aan: "We gaan daar niet heen voor iets anders. We zijn nu zo ver, dan moeten we hem ook gaan winnen."

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli.