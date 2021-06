Steeds meer meldingen van verwarde personen in de stad: "Mensen ervaren sneller overlast"

Het aantal meldingen van incidenten met 'verwarde personen' in de stad is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, blijkt uit politiecijfers. Toch wil dat volgens de GGZ niet zeggen dat het aantal mensen dat voor overlast zorgt groter is geworden. "Mensen bellen sneller de politie."

In totaal kwamen er afgelopen jaar 9079 meldingen binnen, terwijl dat er in 2017 nog 7133 waren. Het aantal acute meldingen bij de crisisdienst van de GGZ is volgens Ed van Leeuwen, manager bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, echter niet spectaculair gestegen. Volgens hem valt de stijging van het totale aantal meldingen te verklaren als het gevolg van de veranderende samenleving. “Mensen ervaren sneller overlast dan vroeger. Waar bewoners eerst niet vreemd opkeken als iemand op hun pleintje wat vreemd stond te roepen, bellen mensen nu sneller de politie.”

Recentelijk ging het meermaals mis in de stad. Afgelopen woensdag schoot de politie een verwarde man neer bij een woning in Zuidoost. Vorige maand viel een man in de Pijp vijf mensen aan met een mes, van wie er één aan zijn verwondingen overleed. Het zijn slechts twee van de duizenden meldingen van verwarde personen die jaarlijks bij de politie binnenkomen.

Lange wachtlijsten “Daar komt natuurlijk bij dat het aantal bedden in de psychiatrie in de loop der jaren is afgebouwd en mensen vanuit de thuissituatie behandeld worden. Als ik iemand vrijwillig wil opnemen in de GGZ, dan lukt dat niet. In het geval van acuut gevaar kan iemand middels een crisismaatregel worden opgenomen. Maar de wachtlijsten zijn lang, waardoor dit vaak niet binnen twee weken lukt. Dan zie je soms dat het moeizamer gaat in de thuissituatie en dat merk je sneller in de buurt.”

De GGD Amsterdam onderschrijft die stelling: “Dit zou een rol kunnen spelen. Zeker in een stad als Amsterdam, waar veel mensen dicht op elkaar wonen. In sommige wijken staan verouderde woningen, waarin je de buren al snel hoort.”

De Rijksoverheid wil dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. De afgelopen jaren is het aantal bedden in GGZ-instellingen met een derde afgebouwd en is de focus op regionale probleemaanpak komen te liggen. Edo Paardekooper Overman, die als lid van de Kennisgroep Personen met Onbegrepen Gedrag de knelpunten bij de gemeente Amsterdam en de GGZ onderzoekt, stelt dat er op dit gebied ondanks meerdere initiatieven nog geen sluitend beleid is in de stad. Volgens hem krijgen veel mensen geen ambulante zorg, terwijl ze die wel nodig hebben. “Ik zie niet dat mensen thuis voldoende zorg ontvangen. Door de wachtlijsten krijgen zij tijdelijk geen of onvoldoende zorg, onvoldoende zorg. Of ze keren via de achterdeur toch weer terug in reguliere, klinische behandelsettingen.” Hij vraagt zich af of er wel voldoende middelen zijn voor ambulante zorg. "De bedden in de GGZ werden al weggenomen voordat de ambulante zorgteams goed waren opgebouwd. Dat betekent dat je cliënten met beperkte middelen moet gaan helpen. Sommige mensen komen dan toch in crisis terecht, terwijl je die had willen voorkomen.”

