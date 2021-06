Buren voor de rechter over zonlicht en te grote dakterrassen

Een bewoner van een pand in Oost mag zijn woning aan de achterkant uitbouwen. Dat heeft de voorzieningenrechter deze week bepaald.

De buren van het naastgelegen pand hadden een verbod geëist, omdat zij met de geplande uitbouw minder (zon)licht in hun woningen zullen krijgen.

De zon staat echter een beperkt aantal uur op de achtergevel, die op het noordoosten ligt. Op de voorgevel staat de hele middag en avond zon. De afname van (zon)licht op de achtergevel weegt daarom in dit geval niet op tegen het belang van de bewoner bij meer leefruimte.

Dakterrassen te groot

In een andere zaak waarbij Amstelveense buren samen voor de rechter stonden is te weinig rekening gehouden met de privacy van een van de bewoners van een appartencomplex bij de bouw van dakterrassen.

De diepte van dakterras dient daarom te worden beperkt tot 2,5 meter. De Vereniging van Eigenaars (VvE) van de appartementen heeft ten onrechte ingestemd met de aanleg van een dakterras met een diepte van 3,5 meter.

De kantonrechter heeft het besluit van de VvE op verzoek van verzoekster (één van de leden van de VvE) vernietigd. Haar privacybelang is volgens de kantonrechter onvoldoende meegewogen. Het besluit is daarmee in strijd met de redelijkheid en billijkheid, aldus de rechtbank.

Eerder had de VvE al ingestemd met een dakterras met een diepte van 2,5 meter. Dat besluit blijft overeind. Tijdens een rechterlijk bezoek aan de appartementen bleek dat bij een dakterras van 3,5 meter er rechtstreeks zicht is op het grootste deel van de tuin van verzoekster.