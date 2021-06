10.000 euro opgehaald voor Ruk en Pluk: "Ik ben er beduusd van"

Marijke Wijbrandts, eigenaar van Ruk en Pluk, kan het bijna niet geloven. De crowdfundingsactie voor het iconische café in Oost is in een mum van tijd geslaagd: 10.000 euro op de teller, en de giften blijven binnenstromen. Alles wat er boven het doelbedrag binnenkomt wil Marijke niet aannemen. Ze heeft de initiatiefnemer gevraagd het teveel aan andere café's te geven die het ook nodig hebben.