Stadsbestuur wil dat stadsdelen weer meer verantwoordelijkheden krijgen

Het college van burgemeester en wethouders wil dat de stadsdelen weer een sterkere rol krijgen in het dagelijks bestuur. Zo moeten de stadsdeelcommissies bijvoorbeeld meer zeggenschap krijgen over de participatie in hun regio en krijgen ook bewoners de kans om mee te doen aan een stadsdeelpanel, dat de stadsdeelcommissie adviseert over wat er speelt in het gebied.

Op deze manier kunnen de stadsdelen vaker het dagelijks bestuur sturen en kunnen zij die ook controleren. Zo wordt er, als het voorstel wordt geaccepteerd, vaker een advies gevraagd aan de stadsdelen. Een positief advies van hen wordt dan een belangrijke voorwaarde.

Het instellen van een stadsdeelpanel moet er voor zorgen dat de relatie tussen bewoners en stadsdeelcommissies wordt versterkt. Bewoners uit elk stadsdeel kunnen via een loting deel worden van dit panel, dat minimaal twee keer per jaar zal adviseren over bepaalde onderwerpen met betrekking tot het stadsdeel.

Participatie

De gemeente wil dat het makkelijker moet zijn voor bewoners om samen te werken met de gemeente en inspraak te hebben op bestuurlijke besluiten. Zij zijn daarom gevraagd om te reageren op de voorlopige plannen voor het nieuwe stelsel via enquêtes, mails en online gesprekken.

Deze bewoners hebben ook nieuwe ideeën gepitcht, zoals het invoeren van referenda op stadsdeelniveau en het maken van een gemeentelijke app die laat zien wat de gemeente per buurt doet. Die ideeën worden tot 12 juni voorgelegd aan de andere bewoners van de stad en zijn hier te vinden. Per idee kan worden aangegeven of je het er wel of niet mee eens bent.

Na de verkiezingen

Het definitieve voorstel wordt op 23 juni nog besproken in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democrastisering (KDD). Op 7 juli wordt het nog besproken in de gemeenteraad. Als er mee wordt ingestemd, dan kan het nieuwe bestuurlijk stelsel na de verkiezingen in maart 2022 ingaan.