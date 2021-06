Gewapende overval op juwelier in Noord

Eén van de verdachte zou de winkel in zijn gelopen met een vuurwapen waarmee hij het personeel bedreigde. Er is een nog onbekend geldbedrag meegenomen uit de kassa. De andere verdachte bleef buiten wachten op een vluchtscooter. Ze zijn richting een nabijgelegen tankstation gereden.

Hoewel de politie snel te plaatse was en er een politiehelikopter werd ingezet, zijn de verdachten niet gevonden. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.