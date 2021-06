Nachtclubs in rouw na overlijden barvrouw (23) en vriendin (19) bij fataal ongeluk Bloemendaal

"Haar tomeloze energie, liefde voor haar collega’s en passie in haar werk gaan we missen." Met die boodschap herdenken de Amsterdamse nachtclubs NYX en Exit Café de 23-jarige Ivana uit Badhoevedorp. Zij kwam samen met haar beste vriendin Beau (19) uit Hoofddorp om het leven bij het ongeluk op de Zeeweg bij Bloemendaal aan Zee.

Ivana was een bekend gezicht in het Amsterdamse nachtleven en in het bijzonder bij club Nyx aan de Reguliersdwarsstraat, waar ze regelmatig achter de bar stond. "Wij zijn ontzettend bedroefd en geschokt dat Ivana zo abrupt uit het leven is gegrepen", schrijven de nachtclubs Nyx en Exit Café op Facebook.

Niet alleen in het nachtleven wordt gerouwd om Ivana. Ook bij manege De Ruif in Sloten, waar zij al sinds jonge leeftijd kwam, is het nieuws hard ingeslagen.

"We zullen haar altijd herinneren als een lieve spontane en stoere meid waarmee je 's avonds altijd uren lang (tot ver na sluitingstijd) aan de picknicktafel gezellige gesprekken mee kon hebben. En zal door veel (oud)ruiters gemist worden", schrijft de manege op Facebook.

Terug van strandfeest

Ivana en Beau reden woensdagavond samen op een scooter op de terugweg van een feestje op het strand, toen het iets na middernacht helemaal mis ging. Op de Zeeweg, niet ver van camping De Lakens, raakten zij door een nog onbekende oorzaak op de verkeerde helft van de weg. Ze botsten frontaal op een auto en overleden ter plekke.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Eerder zeiden zij dat een 19-jarige man, die betrokken was bij het ongeluk en hierbij ook gewond raakte, was opgepakt omdat hij geen rijbewijs had. Dat laatste bleek niet het geval.