Halfjaar cel voor tegen hoofd van man trappen in tankstation Nieuw-West

Een 19-jarige man heeft deze week een halfjaar jeugddetentie gekregen omdat hij eind vorig jaar in een tankstation in Nieuw-West samen met zijn aangetrouwde neef een man in elkaar trapte. De aanleiding daarvoor was een langer lopend conflict tussen de neef en het slachtoffer.

De mishandeling vond op 16 december plaats. De twee daders zaten in een auto en zagen het slachtoffer lopen, waarna ze de man achterna gingen. Het slachtoffer vluchtte het tankstation in, waar hij door de twee werd aangevallen

Tegen hoofd getrapt

Volgens de rechtbank werd het slachtoffer onder meer tegen het hoofd getrapt, terwijl hij al op de grond lag. De 19-jarige man liep tijdens de mishandeling even weg om buiten te kunnen overgeven. Toen hij terugkwam, gaf zijn neef het slachtoffer daarna een laatste trap tegen zijn hoofd. Het slachtoffer bewoog daarna niet meer. Later bleek hij een hersenschudding te hebben.

Volgens de advocaat van de man heeft hij zich laten beïnvloeden door de neef, "een volwassene en een familielid", en kon hij daaraan geen weerstand bieden. Hij zou zijn neef uiteindelijk hebben geprobeerd weg te halen. Verder zou hij niet tegen het hoofd hebben geschopt en ook niet op het hoofd hebben gemikt.

Poging tot doodslag

Maar de rechtbank neemt aan dat dat wel is gebeurt en omschrijft het handelen van de twee als poging tot doodslag. "Dit handelen is ernstig, gewelddadig en levensbedreigend geweest. Hiermee heeft verdachte een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en dit rekent de rechtbank verdachte dan ook zwaar aan."

Ook zou het slachtoffer geslagen zijn en met een mes in zijn been gestoken zijn, al is dat niet op camerabeelden te zien. Het slachtoffer had volgens zijn letselverklaring een steekwond in zijn been. De rechtbank veroordeelt de 19-jarige man niet voor het steken en slaan, "aangezien deze handelingen naar het oordeel van de rechtbank niet de aanmerkelijke kans op de dood opleveren".

De rechtbank geeft hem ook "het voordeel van de twijfel" en past mede op verzoek van de dader adolescentenstrafrecht toe in plaats van het volwassenenstrafrecht. De man is naast de zes maanden jeugddetentie ook veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie: die hoeft hij alleen uit te zitten als hij weer de fout in gaat.