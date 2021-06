Daley Blind maakt rentree bij Oranje, Maarten Stekelenburg onder de lat

Daley Blind maakt in de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië zijn rentree bij het Nederlands elftal. De centrale verdediger van Ajax start in de basis.

Afgelopen woensdag was Blind nog niet van de partij tegen Schotland (2-2). De 31-jarige Amsterdammer was sowieso een groot vraagteken voor het EK, want aan het einde van het seizoen liep hij een vervelende enkelblessure op. Blind revalideerde opvallend snel en is dus weer terug. Hij heemt de plaats in van Matthijs de Ligt, die op de training van Oranje geblesseerd afhaakte.

Onder de lat heeft bondscoach Frank de Boer de voorkeur gegeven aan Maarten Stekelenburg. De doelman van Ajax vervangt Tim Krul. Ook Ajax-verdediger Jurriën Timber staat, net als woensdag tegen Schotland, in de basis.

De aftrap in Enschede is om 18.00 uur.