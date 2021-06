Stad NL V Hotdogverkopers niet welkom tijdens de EK-wedstrijden bij Johan Cruijff Arena: "Je reinste lariekoek"

Hotdogverkopers en andere kraamhouders zijn tijdens het EK voetbal niet welkom rondom de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de gemeente afgelopen week laten weten. De ruimte rondom het stadion is vanwege corona aangewezen als een 'Outer Security Perimeter', een soort veiligheidsring.

Zolang de Arena bestaat verkoopt Mike al hotdogs op de Arenaboulvard. Is er een evenement in het voetbalstadion, dan is Mike er ook. Net als ruim twintig van zijn collega's. Maar dit jaar zijn ze niet welkom. "Maandenlang gaat het over het EK. Dan denk je na maanden eindelijk weer de straat op te kunnen." Mike heeft sinds vorig jaar maart geen hotdog meer verkocht. Hij hoopte de schade tijdens het EK een klein beetje te kunnen inhalen. Niet dus. "Tja... het is pijnlijk."

'Outer Security Perimeter' Het gebied rondom de Johan Cruijff Arena is tijdens wedstrijddagen een no-go area voor snack- en t-shirtverkopers. Volgens de gemeente en de Europese Voetbalbond (UEFA) is deze zogenaamde 'Outer Security Perimeter' nodig voor een veilige doorstroming van het publiek, waarbij voldoende afstand gehouden moet kunnen worden.

Reactie gemeente Amsterdam: "We begrijpen dat de standplaatshouders teleurgesteld zijn dat zij geen vergunning kunnen krijgen voor hun kramen tijdens de EK-wedstrijden. Wij hadden het ook graag anders gezien maar helaas zijn we door de coronacrisis genoodzaakt om maatregelen te treffen en hierdoor is rondom de Johan Cruijff ArenA geen plek. Er moet zoveel mogelijk ruimte vrij blijven voor een veilige en soepele doorstroming van het publiek naar het stadion, waarbij zij ook voldoende afstand moeten kunnen houden. Alle crowd management maatregelen zijn erop gericht dat het publiek veilig en verantwoord het stadion in en uit wordt geleid. We willen lange rijen en groepsvorming in de openbare ruimte zoveel mogelijk voorkomen. De noordzijde van de JC Arena, waar een deel van de kraamhouders doorgaans staat, is onderdeel van de veiligheidsring rondom de ArenA.

Ruud Vuur van de Ventersvereniging Amsterdam (VVA) snapt er helemaal niets van. "Wij worden gezien als obstakels, waardoor mensen te dicht bij elkaar zouden komen. Wat natuurlijk je reinste lariekoek is. Want de 12 duizend mensen die hier rondlopen, op zo'n groot terrein, die komen niet bij elkaar in de buurt." Mike: "Er kunnen toch overal anderhalvemeter strepen staan, net als in de rest van de stad? Het is onzin."

Quote "Ze willen het terrein voor zichzelf hebben" Ruud Vuur - Ventersvereniging Amsterdam

Volgens Ruud Vuur speelt er meer dan wij mogen weten. Hij denkt dat de UEFA achter de verbanning van de kraamverkopers zit. "De reden is dat de UEFA natuurlijk niet wil dat hier sponsorachtige dingen gaan plaatsvinden. Coca Cola is een sponsor bijvoorbeeld, en stel dat wij dan Pepsi gaan verkopen. Ze willen het terrein voor zichzelf hebben." En Ruud denkt dat de UEFA ook de 'catering' wel zal gaan verzorgen. Hotdogverkoper Mike moet een beetje lachen bij dat idee. Als een boer met kiespijn. "Ik ga zeker kijken op de dagen dat hier wordt gevoetbald. Want als er dan wel iets anders staat is het laatste er niet over gezegd. Maar we gaan het zien."

Compensatie Vandaag is er een gesprek met de gemeente. Ruud en Mike hopen dat het besluit alsnog wordt teruggedraaid. "We willen gewoon ons broodje verkopen en aan het werk zijn." Als dat niet lukt willen de kraamhouders in ieder geval gecompenseerd worden. Want ze hebben al een moeilijk jaar achter de rug, en zonder de verkoop tijdens het EK lopen ze nog eens duizenden euro's mis. Als er door de gemeente geen toezeggingen worden gedaan stappen de standhouders naar de rechter.