Leeuwen blijven definitief in Artis dankzij twee zeer gulle filantropen

De leeuwen van Artis kunnen definitief in de dierentuin blijven. Twee filantropen hebben aangeboden een nieuw verblijf voor de dieren te financieren, laat de Artis weten. De dierentuin noemt de gift een "historische schenking".

Afgelopen januari kondigde de dierentuin aan dat de leeuwen Artis zouden verlaten, omdat er geen geld was voor een nieuw verblijf. De leeuwen zouden naar Frankrijk gaan maar dit ging op het laatste moment niet door, omdat het verblijf niet beschikbaar bleek.

Steun

Na het bericht dat de leeuwen toch niet naar Frankrijk vertrokken, kreeg de dierentuin veel steun. "Er is heel veel geld ingezameld voor alle dieren in Artis. Door kinderen, door hun ouders, familieleden, grootouders en ook door bedrijven. Dit is echt hartverwarmend", zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius.

De dierentuin zocht ook een oplossing voor de leeuwen en voerde gesprekken met dierentuinen en andere partijen, met succes. "We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat twee partijen het benodigde bedrag voor het nieuwe leeuwenverblijf aan Artis schenken. Voor iedereen die van Artis en van onze leeuwen houdt, is het echt een droom die uitkomt."

Het nieuwe verblijf van de dieren wordt de komende jaren gerealiseerd. Tot die tijd zijn de leeuwen te zien in hun huidige verblijf.