Een fietser is gewond geraakt na in botsing te zijn gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur op de Haarlemmermeerstraat ter hoogte van de Theophile de Bockstraat.

De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet duidelijk.

De bestuurder van de auto raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.