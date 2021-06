Gloednieuwe fietsenstalling Leidseplein geplaagd door lekkage

Anderhalve week na de opening van de gloednieuwe ondergrondse fietsenstalling Leidseplein is er lekkage ontstaan door scheuren in de betonvloer. Er liggen zo'n twintig plassen water tussen de fietsenrekken. De gemeente laat de scheuren deze week nog repareren.

De oorzaak van de lekkages ligt volgens de gemeente in de nieuwigheid van het beton. "Het komt omdat het beton nog steeds langzaam aan het verharden is", zegt een woordvoerder. "Er is geen reden om ons zorgen te maken. Het komt vaker voor bij ondergrondse betonconstructies."

In de video hieronder een korte impressie van de lekkage: