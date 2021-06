Warm zomerweer houdt voorlopig aan

Na de eerste zomerse dagen in juni draait de wind vaak naar het noorden en wordt relatief frisse lucht, over de nog koude Noordzee, aangevoerd, meldt Weeronline. Boven de Noordzee ontstaan dan vaak wolkenvelden die vervolgens over het land trekken. Die periode wordt ook wel schaapscheerderskou genoemd, omdat de bewolking en kou meestal een geschikt moment zijn om de schapen te scheren.

Dit jaar verloopt dat anders. De stroming komt de komende tijd weliswaar regelmatig uit het noord tot noordwesten, maar is zo zwak dat er geen koude lucht wordt aangevoerd. Bovendien is meestal (hardnekkige) bewolking niet aanwezig.

De temperatuur komt vandaag landinwaarts uit op zo'n 23 tot 26 graden. Later in de week kan het in het zuiden en zuidoosten 27 graden worden. In de noordelijke en westelijke kustgebieden blijft de temperatuurmeter steken op een graad of 20. Zwemmen in zee blijft nog fris: de temperatuur van het zeewater is zo'n 13 graden.