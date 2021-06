Nieuw leeuwenverblijf Artis moet tien keer zo groot worden

Het nieuwe leeuwenverblijf dat is geschonken door twee gulle filantropen , moet tien keer zo groot worden als het huidige verblijf. De dierentuin hoopt dat in 2023 de leeuwen te zien zijn op hun nieuwe plek. Waar het verblijf komt weet de dierentuin nog niet.

"We hadden een voorlopig ontwerp, maar dat gaan we nu weer goed onder de loep nemen. We weten in ieder geval dat het in oppervlakte tien keer zo groot gaat worden. Met een oppervlakte van zo een kleine 12 duizend vierkante meter", laat een woordvoerster van Artis weten.

"Het gaat niet alleen om oppervlakte, maar ook om de inrichting. Er wordt onder meer rekening gehouden met verschillende bodemsoorten, zon en schaduwplekken, schuilplekken en een goed hoogte- en laagteverschil."

Locatie

Over de locatie van het nieuwe verblijf kan de dierentuin nog niets zeggen. "Voor de plek zijn er meer mogelijkheden. Aan de hand van het ontwerp van het verblijf gaan we kijken welke plek het meest geschikt is."

De bouw van het nieuwe verblijf moet begin volgend jaar starten. "We hopen al met al dat de bouw ongeveer een jaar gaat duren. Daar is alles opgericht nu." De leeuwen zouden dan vanaf 2023 te zien zijn in hun nieuwe verblijf. Tot die tijd zijn ze te zien op hun oude plek.

"Historische schenking"

Maandagmiddag maakte de dierentuin bekend dat de leeuwen definitief in het park blijven. In januari kondigde Artis aan dat de leeuwen wegens geldgebrek zouden vertrekken naar Frankrijk, maar dat ging op het laatste moment niet door. Door een "historische schenking" van twee filantropen, kan het nieuwe leeuwenverblijf worden gerealiseerd.