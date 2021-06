KLM krijgt 5 miljoen voor personeel: "Geef schoonmakers Schiphol ook miljoenensteun"

Het geld is bedoeld voor 1.200 ex-KLM'ers, die vanwege de coronacrisis hun baan zijn verloren. KLM had om 8,4 miljoen euro gevraagd voor 1851 mensen en legt nu zelf 3,4 euro miljoen euro bij. Met het geld kunnen de oud-werknemers worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan, het starten van een eigen bedrijf of een opleiding.

Helft van de banen op Schiphol weg

Europarlementariër Agnes Jongerius van de PvdA en vakbonden FNV en CNV juichen de steun toe, maar vinden dat Schiphol-directeur Dick Benschop de kans heeft gemist om hetzelfde voor het luchthavenpersoneel te doen. "Op korte termijn zal de helft van de banen op Schiphol verdwijnen", schrijven ze in een brief aan Benschop. "Wij vragen ons daarom dan ook af waarom er niet een aanvraag is ingediend voor de schoonmakers, de bagage-afhandelaars, de beveiliging en andere mensen die werkzaam zijn op Schiphol."

Hoewel veruit de meerderheid van het personeel op Schiphol niet in dienst is van de luchthaven zelf, menen de bonden en Jongerius dat Benschop 'verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen' op Schiphol.

"Wij nemen aan dat u zich ook verantwoordelijk voelt voor de mensen die op de

luchthaven gewerkt hebben. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar een nieuwe aanvraag

voor álle mensen die werkzaam zijn op Schiphol in samenwerking met de sociale partners", zo klinkt het.