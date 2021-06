Wethouder Kukenheim rijdt rond Dam in speciale EK-tram: "Er komen nieuwe tijden aan"

"Ik denk dat de tram eraan bijdraagt dat de stad merkt dat er weer nieuwe tijden aankomen", zei Kukenheim na afloop. "Dat er weer wat kan, bijvoorbeeld een mooi voetbalevenement. Maar ook dat we weer terug zijn. Dat is denk ik heel goed en heel fijn voor heel veel Amsterdammers."

Ze reed vanaf de Nieuwe Kerk naar de Paleisstraat. "Het was echt heel erg spannend en heel erg leuk", zei Kukenheim. "Maar als je zo door de stad rijdt, hier midden op de Dam, dan heb je ook extra bewondering voor al die tramchauffeurs die dat elke dag doen. Want elk moment kan er bijna iemand voor je tram duiken."

GVB-directeur Claudia Zuiderwijk erkent dat het spannend is. "Het moeilijkste is dat je continu voetgangers, fietsers en auto's in de gaten moet houden. Om te zorgen dat je zo veilig mogelijk je passagiers vervoert, maar dat je ook zorgt dat de stad veilig is."

De tram wordt vanaf morgenochtend in de reguliere dienstregeling ingezet. Vannacht wordt beslist op welke lijn de tram dan rijdt.