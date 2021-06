Monumentje voor paradijsvogel Robbie, die in elkaar is geslagen en het bijna niet overleefde

In de Vespuccistraat in West hangt hoog boven de voorbij fietsende mensen een slinger met de tekst "I Like To Move It". Het is de lijfspreuk van buurtparadijsvogel Robbie. Bijna iedereen kende hem. Hij liep altijd in de rondte met winkelwagentjes en sleepte alle rommel die hij vond met zich mee naar huis. Sinds hij in augustus om onduidelijke redenen in elkaar is geslagen, en op zijn hoofd is gevallen, zit hij in een verpleeghuis, waar hij waarschijnlijk nooit meer uitkomt.

Mensen werden heus wel eens gek van Robbie. Hij zong de de hele dag door, en hard ook. "I like to move it, move it. I like to move it move it!" Maar volgens de mensen op straat was hij een goed mens.

De eigenaar van de scooterwinkel stopte hem wel eens wat geld toe. "Ik ken hem al 9 jaar. Weet je wat het is, je kan met iedereen praten, ook met hem. Mensen hebben vaak geen geduld voor moeilijke types, maar hij was echt wel een goed mens." Dat beamen ook anderen op straat. "Hij was soms wel lastig, en ook vaak dronken, maar echt een aardig iemand."

Statement tegen geweld

Esther en Myrthe de Wit, twee zusjes, wonen sinds een paar jaar in de Vespuccistraat en hebben het zich aangetrokken wat er met Robbie is gebeurd. Ze besloten samen met Esthers vriend Max Friedberg een verzoek in te dienen bij buurtmakelaar Marco de Ridder om een van de lichtslingers in de straat een nieuwe tekst te geven. En zo werd: "Mag het ook iets meer zijn" omgetoverd in "I like to move it", de lijfspreuk van Robbie. Max: "Het is voor ons echt een statement tegen zinloos geweld."

Robbie is zo in elkaar geslagen dat hij nooit meer terug naar huis kan en voor altijd in een verpleeghuis moet. En dat is heel erg!"

Bekijk hieronder het verslag dat we eerder over Robbie maakten.