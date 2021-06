Tweede Amsterdammer aangehouden voor explosies in Feyenoord-cafés

Begin vorige maand vonden er in Rotterdam explosies plaats bij twee cafés en drie woningen. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade. De locaties zijn plekken waar regelmatig Feyenoord-supporters bijeen komen.

Later vond er in Amsterdam een explosie plaats bij een café aan de Balboastraat. Daar komen regelmatig Ajax-supporters samen. Of de zaken met elkaar in verband staan en wat het motief achter de explosies is, wordt door de politie onderzocht.

De 21-jarige verdachte, die vorige maand al werd aangehouden, zit drie maanden in voorarrest.