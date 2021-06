Man duizenden euro's lichter door phishing, politie toont verdachte

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt geld opgenomen te hebben van een betaalrekening die niet van hem is. Het slachtoffer is een man uit het Gelderse Geldermalsen, op 14 januari wordt er geld van zijn rekening gehaald bij een pinautomaat in de Molenwijk in Noord.