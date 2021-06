Ajax opent Eredivisie tegen NEC, Klassieker op 19 december

Ajax opent het Eredivisieseizoen op 14 augustus thuis tegen het net gepromoveerde NEC. De eerste topper die de club speelt is op 24 oktober tegen PSV. In december speelt Ajax twee topwedstrijden, de derby tegen AZ op 12 december en de Klassieker tegen Feyenoord op 19 december.

De strijd voor de nieuwe landstitel barst dus los op 14 agustus om 21.00 uur. NEC eindigde op de 7e plaats in de Keuken Kampioen Divisie en kwam door middel van de play-offs terecht in de Eredivisie. Bij de wedstrijd tegen de club komt Ajax ook een oude bekende tegen, Lasse Schöne tekende vorige week een contract bij de Nijmegenaren.

Toppers

Op zondag 24 oktober is de eerste topper van het seizoen, dan komt PSV naar de Johan Cruijff Arena. Vlak voor de winterstop speelt Ajax nog twee toppers. Op zondag 12 december komt AZ op bezoek en een week later moet de club uit naar de Kuip voor de Klassieker, tegen Feyenoord.

De eerste wedstrijd na de winterstop wordt gespeeld op zondag 16 januari. Dan staat voor Ajax het altijd lastige uitduel te wachten tegen FC Utrecht. De week daarop staat de uitwedstrijd tegen PSV op het programma. In speelronde 27 komt Feyenoord langs in de Arena voor de Klassieker en in speelronde 32 gaat Ajax op bezoek in Alkmaar.

Johan Cruijff Schaal

Het seizoen begint voor Ajax niet met de eerste competitiewedstrijd, maar een week eerder. De wedstrijd tegen PSV voor de Johan Cruijff Schaal wordt dan gespeeld. De 25e editie van deze wedstrijd staat gepland op zaterdag 7 augustus om 20.00 uur. Maar als PSV zich niet plaatst voor de derde kwalificatieronde van de Champions League, wordt het duel verplaatst naar zondag 8 augustus om 18.00 uur.