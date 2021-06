Stad NL V Jordanese Oranjefan Beppie (79) klaar voor EK: 'Ik denk dat ze het gaan halen'

Ze kreeg koninklijke post en grijpt iedere gelegenheid aan haar huis te veranderen in een zee van oranje. Of het feest de Koning betreft of het Nederlands elftal, Beppie Nieuwenhuis viert het mee. De start van het EK gaat natuurlijk ook niet ongevierd aan Beppie voorbij. Haar etagewoning aan de Kostverlorenstraat hangt, ligt en staat vol met oranje voetbalspulletjes.

Beppie kijkt uit naar het EK en heeft alle vertrouwen in de prestaties van het Nederlands elftal. "Aan mij zal het niet liggen", zegt ze. Voor de eerste wedstrijd is haar voorspelling duidelijk: tegen de Oekraïne wordt het 2-0. Koninklijke post Ter gelegenheid van de laatste Koningsdag stuurde Beppie de Koning en de Koningin een verjaardagsbrief. Beppie: "Ik dacht, ik ga eens een briefje schrijven naar Maxima, ik vind die dochters zo geweldig en ik vind Maxima prachtig, ik geniet daarvan." Zo gezegd zo gedaan, de brief ging op de bus naar Den Haag met de beste wensen voor het paar van Beppie. Zielsgelukkig was ze toen die brief een paar weken geleden beantwoord werd met een kaart van het Koninklijk Huis. Beppie : "Nou u weet niet hoe blij ik was, ik was zo gelukkig ermee, mijn Koningsdag kon niet meer stuk."

Gek op voetbal Beppie is een echte voetbalfan en heeft haar hele leven zelf gevoetbald, vooral op straat in haar geliefde Jordaan. Beppie: "Ik was dertien jaar toen ik al voetbalde. Ik woonde op de Palmgracht. Ik vind het hartstikke leuk, ik ben ermee opgegroeid." We kunnen dus rustig zeggen dat Beppie met verstand van zaken vooruit kijkt naar het aanstaande Europees Kampioenschap. Ze rekent op goede prestaties van het Nederlands elftal: "Ik denk dat ze het gaan halen. Ik hoop dat Frank de Boer die jongens zo stimuleert dat ze gaan winnen."