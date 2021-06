Kruising Van Baerlestraat / Ruysdaelstraat wordt veiliger: "Ik zie mensen bijna op elkaar botsen"

De kruising Van Baerlestraat / Ruysdaelstraat wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De zon schijnt en de sfeer zit er goed in als we in het AT5-programma Het Verkeer een kijkje komen nemen bij de werkzaamheden.

AT5

De kruising wordt veiliger gemaakt omdat er in het verleden diverse ongelukken zijn gebeurd, legt omgevingsmanager Caspar Dohle uit. "We gaan het veiliger maken voor overstekende fietsers en voetgangers door vluchtheuvels tussen de rij- en trambaan te creëren. Die zijn er nu niet en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Mensen komen vast te staan tussen de rijbaan en de trambaan.''

Quote "Er zijn hier in het verleden diverse ongelukken gebeurd.'' Caspar Dohle - omgevingsmanager

Buurtbewoners die we spreken zijn positief over de werkzaamheden en opgelucht dat de verkeerssituatie veiliger wordt gemaakt. ''Ik steek hier tien keer per dag over en zie mensen bijna op elkaar botsen'', vertelt één van hen. Een ander vertelt dat er ook weinig ruimte is voor kinderen en wandelaars. "Als je voetbalt, schop je de voetbal zo op straat. Het wordt nu veel veiliger dus dat vind ik fijn." Een studente aan het Lucia Marthas die hier dagelijks langs fietst is ook blij met de veranderingen. "Hartstikke goed dat het kruispunt veiliger wordt gemaakt. Alleen zorgen de werkzaamheden er wel voor dat ik te laat ben op school.''

Omleiding voor auto- en fietsverkeer Het werk aan de kruising Van Baerlestraat / Ruysdaelstraat is verdeeld in twee fases. Nu wordt er gewerkt aan het oostelijk deel en vanaf 17 juni aan het westelijk deel. Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt steeds aan één kant afgesloten. Voor auto- en fietsverkeer gelden er verschillende omleidingen en voetgangers kunnen gewoon langs de werkzaamheden lopen. Op 3 juli zijn alle werkzaamheden klaar en kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.