Risiconiveau in Amsterdam gedaald van 'ernstig' naar 'zorgelijk'

Het aantal mensen in de regio Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 31 mei tot en met 6 juni met 28 procent afgenomen ten opzichte van de week ervoor. Het risiconiveau in Amsterdam is gedaald van 'ernstig' naar 'zorgelijk'.

Binnen Amsterdam nam het aantal positieve uitslagen af in alle stadsdelen. Alle stadsdelen zitten in het risiconiveau 'zorgelijk'. Het aantal positief geteste personen daalde van 113 naar 76 per 100.000 inwoners.

In buurgemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen bleef het aantal positieve testuitslagen min of meer gelijk. In Aalsmeer nam het aantal meldingen toe. In de andere gemeenten in de regio nam het aantal meldingen af. Aalsmeer bevindt zich als enige gemeente in de regio in het risiconiveau 'ernstig', de andere gemeenten zitten op het niveau 'zorgelijk'.

Het risiconiveau 'zorgelijk' wordt afgegeven als het aantal positieve uitslagen tussen de 35 en 100 per 100.000 inwoners zit. Op de website van de gemeente is het aantal vastgestelde besmettingen per stadsdeel uitgesplitst.